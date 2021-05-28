الجيزة: حجز الوحدات المتبقية من المشروع القومي للإسكان في أكتوبر خلال 9 أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء القرعة اليدوية العلنية للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر بعدد 64 وحدة سكنية والمطروحة خلال الفترة من 15/11/2020 وحتى 24/11/2020 الأربعاء الموافق 2/6/2021 بنادي الشرقية للدخان في العمرانية محافظة الجيزة.

وتنوه المحافظة إلى أنه على المتقدمين للحجز بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحًا حتى الـ12 ظهرًا في التاريخ المشار إليه "2/6/2021" لإجراء تسجيل الحضور حيث سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وعلى الذين لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة والجهات الرقابية وبنك التعمير والإسكان بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه في الصناديق الخاصة لإجراء القرعة.

وقالت المحافظة، إنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز، يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصيًا أو بتوكيل خاص.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أنه على الحاجزين الذين لم يوفقوا في القرعة العلنية التوجه لاسترداد المقدم المدفوع، من خلال الفرع الذي تم سداد مقدم الحجز به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساء.

وتنوه محافظة الجيزة إلى أنه سيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من دخول هذة القرعة العلنية، كما سيتم إعلان نتيجة القرعة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، وقطاع الإسكان والتعمير والمشروعات القومية وفروع بنك الإسكان التي تم بها سداد مقدم الحجز.