رئيس اتحاد الناشرين: جاهزون لإقامة معرض الكتاب والقرار النهائي الأحد

(مصراوي):

أكد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في انعقاد مستمر، وفي تنسيق دائم مع الناشرين خاصة وأنه لم يتخذ حتى اليوم قرار بإقامة المعرض أو إلغائه.

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لاتخاذ قرار إقامة المعرض هذا العام من عدمه، مشيرًا إلى أنه حال إقامة المعرض سيتم إقامة جميع الفعاليات والندوات "أونلاين".

وأوضح أنه اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي تشترط توفير جميع مساحة أرض المعرض لإقامة معرض الكتاب بصورته اللائقة التي اعتاد الجميع عليها، وفي حال إقامة المعرض سيتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين أجنحة المعرض.

وكانت وزارة الثقافة قد أجلت موعد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 لـ30 يونيو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعد تأجيله من موعده الأصلى فى يناير الماضي بسبب الإجراءات الحكومية للوقاية من المرض.