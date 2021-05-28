بالفيديو- مسنة للسيسي: "عايزاك تخلصلي إيجار الشقة وتعملي عملية" والرئيس يرد: "عيني"

(مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بعدد من المواطنين بينهم سيدة مسنة، تصادف تواجدهم أثناء جولة تفقده أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي.

وتبادل الرئيس معهم الحديث بشأن أحوالهم المعيشية، كما استمع إلى طلباتهم، حيث طلبت منه سيدة مسنة تسمى "نبوية السيد" أن يتم علاج عينيها وأن تساعدها الدولة في دفع الإيجار وأن تحصل على سيارة ضمن مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت له السيدة المسنة: "طول عمري نفسي أشوفك واتصور معاك"، فقال لها الرئيس: "ما احنا متصورين أهه"، واستجاب لكل مطالبها، مؤكدًا لها: "حاضر.. كل اللي انتي عايزاه من عيني".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وتوقف الرئيس السيسي، أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل، وليطلع على سير الخطوات التنفيذية، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.