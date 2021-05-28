بالصور- أول تعليق من الآثار على سقوط جزء من رفرف قبة الفوارة بجامع السلطان حسن

(مصراوي):

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، سقوط جزء من الرفرف الخشبي الحديث لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن، والذي تم استحداثه ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع خلال النصف الأول من القرن الماضي.

ووفق البيان توجّه الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى الجامع على رأس فريق أثري وهندسي، ومدير عام المنطقة، لمعاينة الواقعة، وأكد أن القبة والجامع في حالة جيدة من الحفظ، وأن الجزء الذي سقط ليس هو الأثري الأصلي أو جزءا منه، فهو مستحدث، حيث قامت لجنة حفظ الآثار العربية باستبدال الرفرف الأثري المتهالك بآخر حديث، وهو الموجود حاليا بالمسجد والذي سقط اليوم بفعل عوامل التعرية.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق متخصص من مرممي المجلس الأعلى للآثار للبدء الفوري في أعمال الترميم والصيانة لإعادته إلى ما كان عليه.

وكان عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا عددا من الصور لفوارة مدرسة السلطان حسن قبل سقوط أجزاء منها، اليوم الجمعة، وأظهرت الصور شروخا واضحة في أعلى الرفرف الذي سقط اليوم، وهو الأمر الذي أثار تساؤل العديدين، حول، لماذا لم يتم اتخاذ إجراء حيال تلك الشروخ ومعالجتها.

جدير بالذكر أن جامع ومدرسة السلطان حسن أنشأهما السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وشرع في بنائها عام 757هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر منها عام 762هـ. وظل العمل بها حتى بعد وفاة السلطان حسن عام 764هـ.

بني الجامع على طراز المساجد الإسلامية، تتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات، أكبرها إيوان القبلة وتتوسطه قبة وضوء تغطيها قبة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية.