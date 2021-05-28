حدث في 8 ساعات| توثيق شهادات لقاح كورونا وتحذير جديد من الأرصاد وتشييع جثمان أحمد بهجت
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث تفقد السيسي أعمال تطوير بعض المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة، والأرصاد تحذر من الرطوبة، ووزير النقل يحذر من خروج أى قطار به أعطال.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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