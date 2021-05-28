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حدث في 8 ساعات| توثيق شهادات لقاح كورونا وتحذير جديد من الأرصاد وتشييع جثمان أحمد بهجت

07:08 م الجمعة 28 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| توثيق شهادات لقاح كورونا وتحذير جديد من الأرصاد وتشييع جثمان أحمد بهجت

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث تفقد السيسي أعمال تطوير بعض المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة، والأرصاد تحذر من الرطوبة، ووزير النقل يحذر من خروج أى قطار به أعطال.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي..

معرض ملوك الشمس أندريه بابيش فيروس كورونا الآثار المصرية السيسي معرض نيكست موف العقاري أحمد بهجت كامل الوزير الهيئة العامة للأرصاد الجوية لقاح كورونا الطقس

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