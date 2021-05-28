تطوير متحف الجزيرة.. الثقافة تستعرض مشروعات الفنون التشكيلية



(مصراوي):



ناقشت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مع الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الأنشطة والفعاليات الفكرية والإبداعية التى تم تنفيذها خلال النصف الثاني من الموسم الفنى 2020-2021، كما استعرضا الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها الفترة المقبلة.

ووفق بيان صحفي، فإن الفنون التشكيلية تستهدف الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة لتجديد وتطوير متحف الجزيرة وإعداد برتوكول التعاون لإدارة متحف قيادة الثورة، إلى جانب تنظيم 30 معرضا فرديا وجماعيا ومتحفيا، 172 وشة فنية بالتعاون مع التربية والتعليم والشباب والرياضة يخصص عدد منها لذوي القدرات الخاصة إلى جانب تنفيذ البرنامج السنوي للمعارض والملتقيات والصالونات الفنية للشباب وكبار الفنانين.

وأشادت وزيرة الثقافة بالنشاط الذي أقيم مؤخرا، حيث تم افتتاح متحف محمد محمود خليل وحرمه بعد إغلاق استمر 10 سنوات وإصدار طابعا تذكاريا تقديرا لمكانته العالمية بمناسبة اليوم العالمى للتراث وذلك من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الهيئة القومية للبريد، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الثقافي والفني للمواقع التابعة للقطاع والذي شمل تنظيم 5 معارض فردية وجماعية منهم الدورة 31 لصالون الشباب الى جانب 321 ورشة متنوعة منها التراثية للأطفال والمرأة والشباب ، 11 ورشة عمل الكترونية ، 27 ندوة تثقيفية ، 10 مسابقات موجهة للنشء في مجال الفنون التشكيلية، مسرحيتان ضمن فعاليات المسرح المتحفي للأطفال و3 حفلات لتوقيع الكتب

وفي إطار خطوات التحول الرقمى تم تصوير مقتنيات 23 متحفا باجمالي عدد 26435 عملا فنيا، وتم رقمنة محتويات 7 متاحف فنية بالتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي النصر للفن الحديث ببورسعيد، عفت ناجي وسعيد الخادم، الفنون الجملية بالاسكندرية، محمد محمود خليل وحرمه، محمد ناجي، راتب صديق ومحمود سعيد بإجمالي 3891 عملا تم توصيفه و3410 تم تصويره.

كما تم استعراض الموقف الأخير للأعمال الفنية المعارة للجهات الرسمية والحكومية داخل البلاد وخارجها والتي يبلغ عددها 216 عملا خارج مصر و3016 عملا داخل الوطن وشددت على اهمية متابعة فترات الاعارة والوقوف على حالتها وترميمها للحفاظ عليها.