غدًا.. مكتبة المستقبل تكشف أسباب ظهور القمر العملاق

(مصراوي):

شهد العالم منذ عدة أيام ظاهرة القمر الدموي العملاق والذى ظهر فيها القمر بحجم أكبر من حجمه الطبيعي بنسبة تصل إلى 14%، وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من القمر الكامل العادى، والتى تعرف باسم القمر العملاق "Super moon".

وحول هذه الظاهرة وسببب حدوثها ومعدل تكرارها، تنظم مكتبة المستقبل في السادسة من مساء غد السبت 29 مايو الجاري، أمسية فلكية ترصد ظاهرة القمر العملاق، بالإضافة إلى أهم الأحداث الفلكية للعام الجاري 2021، التي تشهدها مصر والعالم، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة إن الندوة تأتي في إطار فعاليات شهر مايو الجاري التي تنظمها جمعية مصر الجديدة، في كافة منصاتها الثقافية والإبداعية.

مشيرًا إلى أن الندوة يكشف فيها المهندس عصام جودة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن الظواهر الفلكية التي تتأثر بها مصر والعالم، منها كسوف الشمس الجزئي وزخات الشهب والقمر العملاق والتقابل مع كواكب المشتري وزحل والمريخ وإقتران الكوكبين (المشتري وزحل) وكيفية عمليات الرصد.