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مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في دولة جيبوتي

06:26 م الجمعة 28 مايو 2021
مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في دولة جيبوتي

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في دولة جيبوتي

كتب- محمد سامي:

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الشقيقة والصديقة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتي.

من جانبه أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديره للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، وتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة الجيبوتي والتغلب على جميع الشدائد التي يواجهها الشعب الجيبوتي.

وتأتي تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم في مواجهة المحن والأزمات.

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