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تحذير من التعرض لأشعة الشمس.. الأرصاد: البلاد تتعرض لموجة حارة في هذا التوقيت

04:56 م الجمعة 28 مايو 2021
تحذير من التعرض لأشعة الشمس.. الأرصاد: البلاد تتعرض لموجة حارة في هذا التوقيت

تحذير من التعرض لأشعة الشمس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة حاليا، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف شاهين:"قد نستشعر أحيانا زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، تتسبب في الإحساس بالطقس الحار، لكن في فترة الليل نستشعر نشاط خفيف للرياح والذي يتسبب في طقس لطيف ليلا".

وأشار إلى أن الأجواء الحالية طبيعية في فصل الربيع، ويتبقى 3 أسابيع تقريبا على فصل الصيف، لافتًا إلى أنه بداية من الاثنين المقبل يوجد ارتفاع في درجات الحرارة، وتبدأ موجة حارة مؤقتة لن تستمر مدة طويلة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء لـ 38 درجة.

ولفت شاهين، إلى أن أعلى درجة حرارة على مدار اليوم يتم تسجيلها خلال الفترة بين الظهر والعصر، لذلك نحذر المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا توجد حاليا أي عواصف ترابية أو رياح مثيرة للرمال والأتربة، لكن تظل الشبورة المائية الخفيفة مستمرة على الطرق لكنها لن تعيق الرؤية.

الطقس اشعة الشمس موجة حارة الأرصاد

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