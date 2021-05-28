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ترحيل راكب بنغالي من مطار القاهرة بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا

04:51 م الجمعة 28 مايو 2021
ترحيل راكب بنغالي من مطار القاهرة بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

أعادت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم، ترحيل راكب من بنجلاديش، إلى بلاده فور وصولها المطار، بسبب ثبوت إيجابية إصابته، بفيروس كورونا المستجد، مع آخر مصري، بعد خضوعهما للاختبار السريع ID NOW COVID-19 Test داخل صالات المطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، وكان على متنها 253 راكبا، تبين إيجابية مسحة راكبين، أحدهما بنجلاديشي الجنسية، والآخر مصري، وتم اتخاذ الإجراءات لإعادة الراكب البنجلاديشي على نفس الطائرة، بينما تم عزل الراكب المصري، وإجراء مسحة طبية أخرى له.

وقام أطباء الحجر الصحى بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، بعزل الراكبين بعيداً عن باقى ركاب الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة معهما، وتم ترحيل الراكب البنغالي مرة أخرى من المطار على متن نفس الطائرة إلى وجهتها.

مطار القاهرة الدولى سلطات الحجر الصحى فيروس كورونا بنجلاديش

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