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للمسافرين للخارج.. كيفية توثيق شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا

04:23 م الجمعة 28 مايو 2021
للمسافرين للخارج.. كيفية توثيق شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا

شهادات التطعيم ضد فيرو كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

يتساءل المواطنين الراغبين في السفر للخارج، عن كيفية توثيق شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا، لتقديمها إلى الجهات المختصة، وفقا للقواعد المعمول بها.

وأتاحت وزارة الصحة، خدمة توثيق الشهادات الخاصة بإثبات الحصول على التطعيم لتقديمها للجهات المعنية، وجاءت خطوات التوثيق على النحو التالي:

- التأكد من توقيع وختم المستشفى على الكارت، وهو مكان تلقي اللقاح.

- الحصول على توقيع وختم الإدارة الصحية التابع لها.

- توقيع وختم سكرتير عام المحافظة التابع لها.

- توقيع وتصديق وزارة الخارجية.

- الحصول على تصديق السفارة التابعة لها جهة السفر.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أهمية التطعيم بلقاح كورونا، مشيرة إلى أن المواطنين المسافرين لأي دولة لابد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا، لأن الدول سوف تفرض على المواطنين المسافرين لها شرط الحصول على لقاح فيروس كورونا.

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