الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير بعض المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة

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كتب- محمود مصطفى:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، حيث تمت توسعتهما بواقع ٦ حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حي مدينة نصر.

كذلك تمت توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوى علي عدد ١٢ شارعا بإجمالي أطوال ١٤ كم، وذلك لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه، بإجمالي أطوال ٣٥ كم وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول ٢ كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ عدد ٢ عدد كوبري دوران للخلف في طريق الأوتوستراد بواقع ٣ حارات مرورية لكل كوبري.

وتوقف الرئيس السيسي أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل، وليطلع على سير الخطوات التنفيذية، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

والتقى الرئيس بعدد من المواطنين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، وتبادل معهم الحديث بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.