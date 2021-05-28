متى تتكون الأجسام المضادة بعد التطعيم بلقاحات كورونا؟

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة، إن كل لقاحات كورونا التي وصلت مصر "آمنة"، ولا خوف منها.

وطالبت "عبدالوهاب"، في تصريحات لمصراوي، بضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأضافت: "تكوين اللقاح الأجسام المضادة يستمر لـ3 أسابيع بعد الجرعة الأولى، وأسبوعين بعد الجرعة الثانية، قد تزيد أو تقل من شخص لآخر طبقا لمناعته".

وأوضحت عبدالوهاب أنه رغم أن اللقاحات خرجت في وقت قصير إلا أنها مهمة للغاية، وأثبتت فاعليتها.

وأشارت إلى أن لقاح أسترازينيكا حصل على تصريح من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، وتصل نسبة الفاعلية بين 70 و90%. وشددت على أن هذا اللقاح مؤثر في الطفرات الخاصة بجنوب أفريقيا.