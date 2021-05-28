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25 صورة ترصد جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت من مسجد المشير

01:59 م الجمعة 28 مايو 2021
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  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
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كتب - محمود مصطفى:

تصوير: هاني رجب

شيعت من مسجد المشير طنطاوي، بعد صلاة الجمعة، جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت صاحب مجموعة شركات بهجت، والذي وافته المنية، الجمعة الماضية، في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض.

وشارك في الجنازة أبناء وعدد من أقارب الراحل وقيادات شركاته والعاملون بها، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والفنانين، ومن بينهم رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ومفيد شهاب، وزير التعليم العالي والشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، وعلاء فهمي وزير النقل الأسبق، والفنانة ناهد السباعي والمستشار محيي بدراوي، فيما تلقى شقيقه المهندس محمود بهجت العزاء فى جنازة شقيقه الراحل، قبل انطلاق صلاة الجنازة.

وطالبت إدارة المسجد المتواجدين الالتزام بارتداء الكمامة، ووفرت أماكن بساحة المسجد لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الإمام الشافعي بالسيدة عائشة.

وقررت الأسرة إقامة عزاء رجل الأعمال الراحل، يوم الأحد المقبل الموافق 30 مايو، بساحة صلاة العيد بدريم لاند – بوابة 2 – طريق الواحات – 6 أكتوبر، بعد صلاة المغرب.

وتوفي، يوم الجمعة الماضي، رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

جاءت الوفاة بعد أيام من مغادرة أحمد بهجت القاهرة على متن طائرة خاصة إلى أمريكا لتلقي بروتوكول العلاج هناك.

أحمد بهجت مسجد المشير صلاة الجمعة وفاة وفاة أحمد بهجت مجموعة شركات بهجت

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