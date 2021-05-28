أسعار ومواصفات.. كيف تشتري شقة بالتقسيط من المعارض العقارية؟

كتب محمد عبدالناصر:

انطلق أمس معرض نيكست موف العقاري في نسخته الرابعة بمركز المؤتمرات بمدينة مصر، بمشاركة عدد كبير من الشركات العقارية بمشروعاتها المتنوعة بين سكني و تجاري وإداري وكذلك ساحلي.

وقدم علي جابر رئيس القطاع التجاري بشركة جيتس للتطوير العقاري، نصائح لراغبي الحصول على وحدة سكنية واختيار الشركة الأفضل للتعامل معها.

وقال جابر، لمصراوي، إن أهم النصائح للمشترين تتمثل في فحص الشركة المعلنة عن الوحدة، ومعرفة تاريخها والأعمال السابقة للشركة، ثم البحث عن ملكية الأرض ورخصة البناء أو القرار الوزاري.

وأشار إلى أن الإعلانات والعروض التي تقدمها الشركات شئ مهم، لكن يجب أن لا تكون هي محور الاهتمام الأول، فالبحث في تاريخ الشركة وأوراق المشروع أهم.

وأوضح أن المشتري لا بد أن يتابع تنفيذ المشروع على أرض الواقع، مؤكدا أن أسعار العقارات سترتفع خلال الفترة المقبلة بقيم تتراوح من 5% إلى 10%، على الأقل.

وأكد أن نظم السداد ومقدمات الحجز ستكون الأكثر بحثا من المشترين بخلاف الأسعار خلال فترة المعرض لافتًا إلى أن الشركة تقدم عروض خصم تصل لـ5%.

وقال المهندس إدريس محمد العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقاري، إن الشركة تقدم عروض وتسهيلات للسداد تصل لـ١٠ سنوات، خلال فترة المعرض فقط.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ 1.2 مليار جنيه فى إنشاءات مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة Scenario وSCENE7، لافتا إلى استهداف مبيعات بـ٢ مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأكد أن السوق العقاري حاليا يمر بانتعاش في حركة المبيعات ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع التي تشهد نموا ملحوظا فى حجم الطلب على مختلف الوحدات العقارية، موضحا أن الدولة صاحبة السبق فى توفير خدمات وبنية تحتية لم تكن موجودة من قبل، ومنحت المستثمر دعم كبير للتحول من المدن التقليدية إلى المدن الذكية، والعملاء بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة سيحصلون على وحدات بمواصفات وبنية تحتية مختلفة.