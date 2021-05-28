الشهيد 545.. الأطباء تنعى الدكتور طاهر سعيد بعد وفاته بفيروس كورونا

مصراوي



نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور طاهر سعيد عبدالفتاح، طبيب تخدير حر والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وتقدمت نقابة الأطباء، خالص العزاء لأسرة الدكتور طاهر سعيد عبدالفتاح، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

والدكتور طاهر سعيد عبدالفتاح، هو الشهيد رقم 545 من الأطباء، الذين توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.