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مفيد شهاب يصل مسجد المشير طنطاوي لحضور جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت

12:00 م الجمعة 28 مايو 2021
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تصوير: هاني رجب

وصل قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، لحضور جنازة رجال الأعمال أحمد بهجت.

وكان في استقبال المعزين، المهندس محمود بهجت شقيق رجل الأعمال أحمد بهجت، وعدد من أقاربه وأصدقائه ومحبيه.

ووصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت، والذي توفي عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وتشييع جنازته اليوم من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس عقب صلاة الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الجثمان وصل على متن طائرة خاصة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت إدارة الحجر الصحي، بمتابعة التقرير الطبي، وإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان، واستخراج تصريح الدفن، وذلك تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتسليمه لأسرته، لبدء مراسم الصلاة عليه ودفنه بمقابر الأسرة.

ويعد أحمد بهجت من أشهر رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط، وهو مؤسس مجموعة شركات بهجت، وصاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، و شركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.

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