Masrawy logo white

اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا بـ 10 محافظات

11:09 ص الجمعة 28 مايو 2021
اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا بـ 10 محافظات

وزارة الأوقاف

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف البحيرة

الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة
إبراهيم الفرحاني- البستان – الدلنجات
أبو زريق – قرية أبو زريق – ايتاي البارود
الرحمن – مدخل قرية حافظ – دمنهور
الزهراء- رمسيس- ايتاي البارود
مسعود سعد- بندر الدلنجات
المصطفي- ابيا الحمرا- الدلنجات
عزبة رجب – قرية طيبة- الدلنجات

مديرية أوقاف سوهاج

المتولي – روافع العيساوية – المنشأة
الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام
التوحيد- نجع العسال أخميم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

أبو سلامة – السويدات – القصاصين
التقوى كساب- المحسمة الجديدة – أبو صوير – الإسماعيلية

مديرية أوقاف قنا

الرحمن السلامية – نجع حمادي
عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت

مديرية أوقاف المنوفية

التقوى – طهواي – أشمون

مديرية أوقاف بني سويف

الصالحين – الجزيرة الشرقية ببا – بني سويف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف قنا

نجع عزوز- القلعة – قفط
العتيق – اسمنت – نقادة
الشاوري – فرشوط
خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت

مديرية أوقاف البحيرة

الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين

وزارة الأوقاف أوقاف البحيرة أوقاف سوهاج أوقاف الإسماعيلية أوقاف قنا أوقاف المنوفية

الخبر التالى:

صور.. جولات ميدانية لطلاب "الزراعات الصحراوية" في محطة بحوث جنوب سيناء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:على متن طائرة خاصة.. جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت يصل مطار القاهرة قادما من أمريكا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا