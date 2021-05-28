اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا بـ 10 محافظات
أولًا : مساجد الافتتاحات :
مديرية أوقاف البحيرة
الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة
إبراهيم الفرحاني- البستان – الدلنجات
أبو زريق – قرية أبو زريق – ايتاي البارود
الرحمن – مدخل قرية حافظ – دمنهور
الزهراء- رمسيس- ايتاي البارود
مسعود سعد- بندر الدلنجات
المصطفي- ابيا الحمرا- الدلنجات
عزبة رجب – قرية طيبة- الدلنجات
مديرية أوقاف سوهاج
المتولي – روافع العيساوية – المنشأة
الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام
التوحيد- نجع العسال أخميم
مديرية أوقاف الإسماعيلية
أبو سلامة – السويدات – القصاصين
التقوى كساب- المحسمة الجديدة – أبو صوير – الإسماعيلية
مديرية أوقاف قنا
الرحمن السلامية – نجع حمادي
عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت
مديرية أوقاف المنوفية
التقوى – طهواي – أشمون
مديرية أوقاف بني سويف
الصالحين – الجزيرة الشرقية ببا – بني سويف
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف قنا
نجع عزوز- القلعة – قفط
العتيق – اسمنت – نقادة
الشاوري – فرشوط
خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت
مديرية أوقاف البحيرة
الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور
مديرية أوقاف المنيا
عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان