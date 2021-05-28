حدث ليلاً| مجدي الجلاد: مصر أثبتت أنها الأقوى في التعامل مع الأزمات.. والمبعوث الأممي: المفاوضات الس

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مجدي الجلاد: مصر أثبتت لأمريكا أنها الأقوى في التعامل مع الأزمات

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن الدولة المصرية أثبتت لأمريكا أنها أقوى منها في التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن ما قامت به مصر في أزمة فلسطين الأخيرة يدل على أن مصر دولة عظمى، مشيرًا إلى أن إسرائيل اعترضت بشدة وتحفظت على فتح معبر رفح وطلبت من مصر إغلاقه، لكن الدولة المصرية رفضت ذلك.

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مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام: المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء "الاحتلال"

أكد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينزلاند أن الحل السياسي فقط هو السبيل لإنهاء دائرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء "الاحتلال" وجعل حل الدولتين قابلا للحياة؛ استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات المتعددة، وأن تكون القدس "عاصمة لكل الدولتين"؛ وبذلك تنتهي دائرة العنف المكلفة، والتي لا معنى لاستمرارها.

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بلينكن يحذر الاحتلال الإسرائيلي من طرد الفلسطينيين من القدس

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قادة الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع من إجراء أي عمليات طرد جديدة للفلسطينيين من القدس الشرقية، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

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مالي.. إطلاق سراح رئيس البلاد ورئيس الوزراء

جرى في مالي اليوم الخميس إطلاق سراح رئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، حسبما مستشار، وذلك بعد اعتقالهما قبل ثلاثة أيام.

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مجدي الجلاد: لم يتصدى أحد لملف العشوائيات إلا الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعيد بناء الدولة من جديد، مشيرًا إلى أن خطة القضاء على المناطق العشوائية تم طرحها في الثمانينات ولم يتصدى أحد لهذا الملف بخطة واضحة وقوية سوى الرئيس السيسي.

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وزير الري الأسبق: مصر لا تسمح بالمساس بحقوقها المائية وتحذر من الملء الثاني لسد النهضة

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الدولة المصرية تقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن حقوقها وحقوق شعبها وإنها لا تسلم مقدراتها إلى أحد.

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موسكو: أمريكا لن تعود إلى معاهدة الأجواء المفتوحة

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يعود إلى معاهدة "الأجواء المفتوحة" للمراقبة العسكرية، وأنه أبلغ موسكو بذلك القرار.

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مجدي الجلاد: أحمد السقا أسوأ ممثل في رمضان رغم عبقريته

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، إن الدراما المصرية تواجه حاليًّا العديد من المشكلات، بالرغم من توافر جميع الإمكانيات من قبل شركات الإنتاج لخروج الدراما الرمضانية في صورة رسالة وفكرة ترتقي بالمشاهد، مضيفًا: "لدينا أزمة في كتابة سيناريو الدراما".

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برلين تعترف: جرائم الاحتلال الألماني بحق شعب ناميبيا إبادة جماعية

اعترفت الحكومة الألمانية بأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الألماني قبل أكثر من 100 عام بحق شعبي هيريرو وناما في ناميبيا هي جرائم إبادة جماعية.

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صندوق تحيا مصر: 50 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين

قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا لتشجيع ودعم المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية والعمالة غير المنتظمة، في مختلف المجالات لمعاونة أجهزة الدولة في رعاية العاملين بهذه القطاعات.

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كيف استقبل السوريون في دمشق إعادة انتخاب الأسد رئيسا للبلاد؟ (صور)

احتفل السوريون في العاصمة دمشق بإعادة انتخاب بشار الأسد، رئيسا للبلاد، بعد دقائق من إعلان مجلس الشعب السوري النتائج بشكل رسمي.

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مجدي الجلاد: "محمد رمضان أخطر من فيروس كورونا ولازم يتعالج نفسيًّا"

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، إن دراما رمضان الماضى لم ترتقِ بالناس، والدراما المصرية تواجه حاليًّا العديد من المشكلات.

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مجدي الجلاد: سد النهضة من أكبر التحديات التي تواجه مصر.. ولدينا سياسة خارجية ذكية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، إن ملف سد النهضة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر لديها سياسة خارجية ذكية للعب مع الأوغاد، وتمر حاليًّا بأزهى عصورها الدبلوماسية الخارجية.

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مجدي الجلاد: تجربة المرض غيّرت نظرتي وفلسفتي في الحياة

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، وإجرائه جراحة دقيقة لاستئصال ورم وعائي دموي في الرقبة.

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7 أيام أنهت كل شئ.. كيف سقط "كبير الغناترة" في قبضة مباحث أوسيم؟

منذ قدومه على رأس منظومة البحث الجنائي لمركز أوسيم، عمد الرائد حسام العباسي إلى فرض السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ هيبة الدولة بمختلف أرجاء دائرة القس من خلال تجفيف منابع المخدرات باستهداف البؤر الإجرامية واحدة تلو الأخرى آخرها شكل ضربة قاصمة لـ"تجار الكيف" أضحى معه "كابوسا" يطارد عتاد الإجرام.

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فلسطين ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في جرائم العدوان على غزة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

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وفد الهلال الأحمر المصري يزور قطاع غزة لتقديم الدعم والمساندة لـ"الهلال الفلسطيني" (صور)

أجرى وفد من الهلال الأحمر المصري يترأسه الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري زيارة رسمية لمدة يومين إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، ويأتي ذلك استمرارًا لدعم الجهود المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

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