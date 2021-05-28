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​​برلماني: غياب التنسيق بين الجهات المعنية يعطل تنفيذ عدد كبير من المشروعات

02:00 ص الجمعة 28 مايو 2021
​​برلماني: غياب التنسيق بين الجهات المعنية يعطل تنفيذ عدد كبير من المشروعات

النائب محمد عبدالله زين الدين

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، غياب التنسيق بين الجهات المعنية في شأن الموافقة على إنشاء بعض المشروعات في العديد من المحافظات.

وأشار النائب إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تعطل تسليم بعض المشروعات بسبب الموافقات بين الجهات المختلفة، مشددًا على ضرورة أن تتضمن دراسات الجدوى الخاصة بأي مشروعات الموافقات بالكامل ومعرفة جهة الولاية الخاصة بكل مشروع عقب الانتهاء منه وتسليمه.

وأكد البرلماني، في بيان اليوم الخميس، أن عدد كبير من المشروعات التي تهم قطاع عريض من المواطنين متعطلة بسبب توقف العمل بها، على خلفية وجود إشكاليات وبعض الموافقات من الجهات المختلفة، مثل تأخر إنهاء إجراءات تخصيص الأرض المقام عليها المشروع أو توفير التمويل اللازم لشراءها من الجهة المالكة، مشيرا إلى أن حال التنسيق الجيد بين الجهات الحكومية لن يكون هناك عقبات أو مشكلات.

واستشهد عضو مجلس النواب، بتعطل تشغيل محطة الصرف الصحي في المعدية في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، بسبب عدم موافقة هيئة الثروة السمكية، علما بأن تكلفة المشروع تتجاوز ١٥٠ مليون جنيه ولم يتم تسليمه و متعطل العمل به انتظارا لهذه الموافقة.

وتابع: "لابد من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بأي مشروع قبل بدء العمل فيه، حرصا على عدم تعطيل مصالح المواطنين".

مجلس النواب التنسيق بين الجهات المعنية محمد عبدالله زين الدين محافظات الجمهورية

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