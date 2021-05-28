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​​وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ برنامج مسرح المواجهة والتجوال وخطط العروض بالقرى والمحافظات

01:30 ص الجمعة 28 مايو 2021
​​وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ برنامج مسرح المواجهة والتجوال وخطط العروض بالقرى والمحافظات

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

اطلعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على برنامج عروض مسرح المواجهة والتجوال التي ينفذها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار واستعرضت خطة المزمع تنفيذها خلال المقبلة.

وقالت الوزيرة في بيان، إنه منذ فبراير حتى مايو 2021 تم تقديم العروض في 14 محافظة هي "البحيرة، الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الأقصر، مرسى مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، كفرالشيخ، الفيوم" وتم تقديم 8 عروض مسرحية من إنتاج 7 فرق بالبيت الفني للمسرح في 130 ليلة عرض شارك بها 200 فنان استضافتهم 80 قرية وكان منهم عرضين للأطفال.
ومن المستهدف لمشروع مسرح المواجهة والتجوال خلال الفترة المقبلة تقديم عروضها بمحافظات أسيوط، بني سويف، رأس غارب بالبحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

جدير بالذكر أن عروض مسرح المواجهة والتجوال تنفذ بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، النقل والمواصلات، الداخلية، الدفاع، التنمية المحلية، بالإضافة إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وتشمل عروض المتفائل من إنتاج فرقة المسرح القومي، عيلة الفقري من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، ولاد البلد - رحلة سعيدة من إنتاج فرقة المسرح الحديث، ريسايكل من إنتاج فرقة المسرح الطليعة، جنة هنا من إنتاج فرقة مسرح الغد، محطة مصر من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حكايات الأراجوز من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال.

وزارة الثقافة إيناس عبدالدايم مسرح المواجهة والتجوال البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار

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