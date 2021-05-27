ضبط 7 آلاف مسمار للعظام مع راكبة قادمة من الإمارات في مطار الأقصر

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار الأقصر، محاولة تهريب كمية من كبيرة من المستلزمات الطبية، أخفتها راكبة مصرية بين طيات ملابسها داخل حقائبها، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة العربية، رحلة رقم 6410 القادمة من الشارقة، اشتبه عادل أخنوخ مدير الحركة، في حقائب الراكبة مصرية الجنسية، وتم تمريرها على جهاز الفحص بآشعة إكس راي بمعرفة إبراهيم محمد تحت إشراف الحسين علي عبدالله مدير إدارة الفحص بالآشعة، تم تأكيد الاشتباه بوجو عدد كبير من المسامير المعدنية، وبالعرض على عصام السمان مدير إدارة الوردية، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من حامد محمد ومصطفى محمود وخالد فؤاد مأموري التفتيش، تبين وجود 7 آلاف مسمار طبي، لتثبيت العظام مقاسات وأحجام مختلفة، و850 وردة معدنية، و300 فليشر من البلاستيك، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وقرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكبة، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.