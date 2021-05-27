وزير السياحة المصري ونظيره اللبناني يبحثان تعزيز وتنشيط حركة القطاع بين البلدين

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتور رمزي المشرفية وزير السياحة اللبناني، لمناقشة وضع الخطوط العريضة لخطة العمل في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك عقب الإعلان عن فوز مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، ولبنان بمنصب النائب الأول لرئيس اللجنة، وذلك خلال الانتخابات التى أُجريت اليوم أثناء الاجتماع ال ٤٧ للجنة الذي يُعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع، وضع آليات خطة العمل خلال الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك من خلال اللجنة، وتعزيز وتنشيط الحركة السياحية وتحقيق التكامل بين دول الإقليم، حيث تربط بينهم لغة واحدة وثقافة مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة.

وتطرق الحديث إلى تعزيز سبل التعاون بين مصر ولبنان في مجال السياحة والآثار والاستفادة من الخبرات العلمية في هذا المجال ودفع الحركة السياحية بين البلدين.

حضر اللقاء السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار المصري للشئون الفنية، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار المصرية.