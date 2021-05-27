لقاح كورونا وموكب المومياوات.. 8 أحداث وراء زيادة أعداد السائحين في مصر

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، 5 أحداث كانت وراء التحسن التدريجي في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الخميس، في قمة "انعاش السياحة" التي أقيمت في إطار انعقاد الاجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمُقامة حاليًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 26 و27 من مايو الجاري.

وأوضح العناني، أن التحسن التدريجي في الحركة الوافدة، بدأ منذ بداية العام الجاري ما يؤكد ثقة الدول في مصر كمقصد سياحي آمن ومتميز طوال العام.

وجاءت الأحداث بحسب الوزير على النحو التالي:

1- امتلاك مصر منتجات سياحية متنوعة ومختلفة يستطيع من خلالها السائح الاستمتاع بتجربة سياحية متميزة في أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر طبيعية وشواطئ خلابة ومتاحف ومواقع أثرية فريدة مع الالتزام بتطبيق ضوابط سلامة صحية صارمة.

2- جهود مصر لدعم السياحة من تداعيات أزمة كورونا بما يضمن سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

3- التدابير التي اتخذتها مصر لمواجهة هذه الأزمة من إجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية، وحرصها على تقديم التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.

4- نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر تكاد تكون منعدمة.

5- إعلان انتهاء تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، خلال الأيام القليلة القادمة.

6- سيبدأ تطعيم العاملين بالقطاع في كل من القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان قريبًا.

7- إعلان أحداث وفعاليات التي ستنظمها مصر خلال الأشهر القليلة الكقبلة مثل احتفالية افتتاح مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصري الكبير.

8- نجاح حدث موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في شهر أبريل الماضي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.