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كهرباء مصر الوسطى: تركيب 40 ألف عداد كودي للعقارات المخالفة من إجمالي 199 ألف طلب

09:20 م الخميس 27 مايو 2021
كهرباء مصر الوسطى: تركيب 40 ألف عداد كودي للعقارات المخالفة من إجمالي 199 ألف طلب

المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الشركة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة والعشوائية بلغت حتى الآن 199046 طلبًا.

وأشار رئيس الشركة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أن إجمالي العدادات التي تم تركيبها حتى الأن بلغ 40 ألف عداد، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من إجراء 68 ألف معاينة أخرى، مضيفًا أن إجمالي المبالغ المسددة من قيمة المقايسات حتى الآن بلغت 140 مليون جنيه.

وفي نفس السياق أوضح شمعة أنه منذ بداية تشغيل مشروع المنصة الموحدة للخدمات الذكية، وضعت الشركة قواعد وآليات عمل لضمان نجاح واستقرار المشروع حيث تم توفير جهاز خادم بمواصفات وإمكانيات حديثة جدًا (بالداتا سنتر 2) بجانب تدعيم جميع فروع الشركة بأجهزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر جديدة وحديثة، بالإضافة إلى تدعيم وسائل الاتصال بين فروع الشركة والمقر الرئيسي عن طريق مضاعفة سرعة الـ(VPN) لإدارة الشركة وجميع الفروع لاستقرار وسائل الاتصال.

واكد شمعة ان الشركة قامت ايضا بتشغيل خطي الربط بين خادم المنصة بإدارة الشركة والخادم الرئيسي للمنصة بجانب توزيع أجهزة وحدات طرفية (تابلت) للفروع مزود بشريحة APN للعاملين على المنصة لتمكينهم من العمل من أي مكان وفي أي وقت، بالإضافة إلى توفير ماسح ضوئي للفروع وتدريب العاملين بصفة مستمرة على العمل على المنصة وكيفية التعامل مع طلبات وشكاوى المواطنيين والعمل على مشكلات التشغيل وازالتها فور حدوثها.

وأكد رئيس الشركة أن تحويل حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية ساهم بشكل كبير في تحسين نسبة الفقد في الشركة.

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