افتتاح فرع بنك مصر في مدينة سوهاج الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

قام المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمحاسب حسن محمد حجازي، مدير عام الإدارة المركزية ببنك مصر لمنطقة فروع سوهاج، والمحاسب السيد عبد الشافي عويضة، نائب أول مدير الإدارة المركزية، بافتتاح بنك مصر فرع مدينة سوهاج الجديدة.

وقال رجب سالمان عبدالرحيم: "ينضم هذا الفرع لقاطرة التنمية التي تشهدها مدينة سوهاج الجديدة، في إطار اهتمام الدولة بمدن الصعيد بتوفير كافة الخدمات بها لجذب المواطنين للسكن بالمدن الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي يولي المدن الجديدة والتنمية العمرانية بوجه عام اهتمامًا واسعًا".