رئيس الإنجيلية لقيادات الكنائس الأمريكية: مصر لها الدور الأعظم في استقرار المنطقة

كتب- مينا غالي:

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الأربعاء، اللقاء التحضيري للحوار المصري الأمريكي، ويأتي هذا النشاط في إطار استكمال الجهود الدولية التي تقوم بها الهيئة ومنتدى حوار الثقافات لدعم الدور المصري، وبناء فهم مشترك حول القضايا الاقليمية والدولية، والتي لها تأثير على الواقع المحلي والإقليمية والدولية.

وافتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات، بمشاركة عدد من رؤساء الكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعرض زكي الموقف الحالي للدور المصري العظيم لدعم الاستقرار في مصر، وأيضًا في المنطقة العربية، كما تطرق الحوار حول قضية سد النهضة وتأثيرها على مصر وحياه المصريين، وأيضًا الدور المصري في تهدئة الصراع وإعادة إعمار غزة.

كما أكد رئيس الإنجيلية في كلمته العلاقات الإسلامية المسيحية، وتطورها مقارنة بما يحدث من صراعات ونزاعات في مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

كما تطرق الحوار إلى التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والمشاكل التي واجهتها البلاد منذ ذلك الوقت، من أزمات عنصرية، ووباء كورونا ووفاة أكثر من 600 ألف مواطن أمريكي وتأثر الاقتصاد، ومشكلة ازدياد توافد اللاجئين.

وفي نهاية اللقاء اتفق الحضور على تنظيم وعقد اللقاء القادم في الولايات المتحدة في مارس 2022، على أن يكون القاء التالي في فبراير 2023.