رئيس جهاز "العبور الجديدة" يتفقد الوحدات السكنية بمبادرة "سكن لكل المصريين"

كتب- أحمد مسعد:

تفقد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الوحدات السكنية بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، ومشروع سكن مصر وتابع أعمال توصيل المرافق بالمشروعين، وذلك استعدادا لتسليم عدد من الوحدات لحاجزيها.

واستهل المهندس أحمد علي، جولته، بالمرور على 26160 وحدة سكنية (1090 عمارة) بسكن لكل المصريين بأحياء: "المجد - الكرامة - الحرية" بمنطقة الـ2600 فدان، حيث تابع الأعمال النهائية للوحدات التي سيتم تسليمها، لافتًا إلى أنه تم إصدار محاضر الاستلام لـ15216 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، في الأحياء الثلاثة.

وانتقل رئيس جهاز العبور الجديدة، لتفقد 3120 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، حيث تابع تطور الأعمال وطبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع، وتنسيق الموقع العام، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالزراعة والصيانة ليتم الحفاظ على المجهود المبذول في المشروعات التي تقدمها الدولة للمواطن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأمين العاملين داخل موقع العمل بهذه المشروعات.

ولفت المهندس أحمد علي، إلى أن حوالي 1464 وحدة بمشروع سكن مصر، جاهزة لتسليم للحاجزين، بجانب الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والخدمات لتلبية احتياجات الحاجزين للوحدات.