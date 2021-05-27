نائب وزير الزراعة: استهلاك المواطن المصري من الأسماك ارتفع إلى 21 كيلو في السنة

كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أسماك فاسدة في الأسواق، مشيرًا إلى أن مصدر هذه الإشاعات أشخاص لديهم مصلحة خاصة.

وقال الصياد، في تصريح خاص أدلي به إلى "مصراوي"، إن استهلاك المواطن المصري من الأسماك ارتفع من 19 كيلو في العام إلى 21 كيلو في العام، وهو الأعلى، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة اعتماد المواطن على الأسماك ما أحد أنواع البروتين الحيواني البديل عن اللحوم الذي لدينا عجز فيها 40%، مقارنة بالأسماك الذي لدينا فيها اكتفاء ذاتي.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن مصر تسعى لاستئناف عملية تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن أسباب التوقف كانت نتيجة لقانون المزراع التي تصرف بمياه صرف زراعي، وهو ما نحاول تغييره من خلال تعديل القانون بمجلس النواب.

وأشار الصياد، إلى أن وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة الاستزراع السمكي تمتلك خبرات عديدة في مجال الزريعة وتدشين المفرغات، مضيفًا: "البحيرات شهدت مراحل تطوير غير متوقعة".

الجدير بالذكر أن مصر هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالث عالميًا في إنتاج البلطي.