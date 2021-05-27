"كارثي ويجب إلغاؤه".. نقيب الأطباء يهاجم قرار الصحة بشأن حالات كورونا

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- نادر نبيل:

انتقد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قرار وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية عن المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى.

وقال خيري في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم الأربعاء، إن إبلاغ المستشفيات عن الأطباء حال تدهور الحالات "موقف كارثي"، فلا يمكن التأكد من المسؤول عن تدهور الحالة الصحية للمصابين.

وأوضح أن هذا القرار سيتسبب في احجام الأطباء عن متابعة مرضى كورونا خارج المستشفيات، كما أن الوزارة بذلك تستعدي المرضى على الأطباء.

وأوضح أن هذا القرار يسيئ لعلاقة الأطباء ببعضهم البعض.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام للنقابة، بإلغاء القرار على الفور، موضحًا أنه لا يوجد بروتوكول علاجي ناجح بنسبة 100%.