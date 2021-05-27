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مرصد الأزهر يشيد باتفاقية التعاون بين مسجد باريس الكبير والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية

06:55 م الخميس 27 مايو 2021
مرصد الأزهر يشيد باتفاقية التعاون بين مسجد باريس الكبير والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية

مرصد الأزهر العالمي

كتب- محمود مصطفى:

أشاد مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف بإتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها بين مسجد باريس الكبير، برئاسة السيد شمس الدين حافظ، عميد المسجد، والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية (Licra)، برئاسة السيد ماريو ستاسي، رئيس الرابطة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تقديم الدعم والمساندة القانونية المجانية لضحايا العنصرية وتنفيذ إجراءات مشتركة للتوعية ونشر المفاهيم الخاصة بمجال مكافحة العنصرية ضد المسلمين والتمييز في المدارس ولعموم الشباب على النحو الذي يحدده عميد مسجد باريس الكبير.

وإذ يثمن المرصد هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار دعم الجهود المتواصلة من أجل مناهضة العنصرية والتمييز والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي يعاني منها المسلمون في مختلف دول العالم، لا سيما الدولة الفرنسية؛ فإنه يشيد في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية بشئون المسلمين في فرنسا وكافة الجهات الأخرى التي تعنى بمكافحة العنصرية، من أجل الحد من هذه الظواهر التي تؤرق السلم المجتمعي وتقوض فرص العيش المشترك.​

مرصد الأزهر العالمي مسجد باريس الكبير السيد شمس الدين حافظ الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ماريو ستاسي

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