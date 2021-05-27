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رئيس القطاع الديني لأئمة كازاخستان: المواجهة الفكرية الجادة للتطرف تقضي على الإرهاب

06:49 م الخميس 27 مايو 2021
رئيس القطاع الديني لأئمة كازاخستان: المواجهة الفكرية الجادة للتطرف تقضي على الإرهاب

الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني

كتب - محمود مصطفى:

ألقى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الخميس، محاضرة حول "دور الدعاة فى نشر ثقافة الوقف الخير والأهلي"، بمسجد بايكن بمدينة ألماطي بكازاخستان، في حضور عدد من الأئمة والدعاة و المفتين.

وأثنى طايع على المستوى الدعوي للأئمة في دولة كازاخستان، مؤكدا على ضرورة الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج الإسلام الوسطى في جميع التعاملات.

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المنهج الإسلامي الوسطي هو المصدر الرئيسي لنشر قيم الحق والعدل والرحمة، لافتا إلى أن جامعة نور مبارك حملت هذه المنهج وعملت على محاربة الأفكار الإرهابية المتطرفة، فحققت لدولة كازاخستان العديد من الإنجازات العلمية.

وأشار طايع، إلى أن أصحاب الأفكار المتطرفة الإرهابية، شوهوا كثيرًا من المفاهيم والقيم الصحيحة المستقرة في حياة الناس، مشددا على ضرورة المواجهة الفكرية الجادة التي بدورها تقضي على ظاهرة التطرف والإرهاب من جذورها، وتدعم جهود الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

الشيخ جابر طايع أئمة كازاخستان الإرهاب وزارة الأوقاف مسجد بايكن كازاخستان

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