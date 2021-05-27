المحافظات تستقبل متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كتب- محمد نصار:

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، السبت الموافق 22 مايو الجاري، التدريب الميداني للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد العقيد أحمد منسي" في 27 محافظة، ويستمر التدريب حتى 15 يوليو القادم.

ويأتي التدريب الميداني للمتدربين في إطار حرص الأكاديمية على إكسابهم مهارات العمل الميداني، ويُنفذ التدريب بالتعاون المشترك بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.



وبدأ جميع المحافظين ونوابهم باستقبال المتدربين وتعريفهم بالمحافظات وأهم الملفات التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية، وتحديد خطة التدريب الخاصة بكل محافظة؛ للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأكد المحافظون على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصةً مع تقديمها البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية؛ من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، بضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.​

كما أكد المحافظون بأن جميع إمكانيات المحافظات ستكون جاهزة لمتدربي البرنامج خلال فترة التدريب؛ وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية.

ويُعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من أهم البرامج القيادية في مصر المُقدمة للتنفيذيين من كوادر الصف الثاني من العاملين بالمؤسسات الحكومية، حيث يسعى البرنامج إلى إكسابهم العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وتدريبهم على أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، بالإضافة إلى تعريفهم بالنظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسي والحكومي، كما يعمل على تأهيلهم لتوليهم المناصب القيادية في المستقبل، وقد تم تخريج دفعتين من البرنامج، وتتدرب حاليًا الدفعة الثالثة بواقع ٦٦ مُتدرب.​