بعد شهر من استقالة هيكل.. كيف تُدار الأمور داخل وزارة الدولة للإعلام؟

بعد شهر من استقالة هيكل.. كيف تُدار الأمور داخل وزارة الدولة للإعلام؟
كتب- مينا غالي:
تسود حالة من الترقب داخل وزارة الدولة للإعلام، منذ قبول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتاريخ 26 أبريل الماضي.
وتقدم أسامة هيكل باستقالته في 26 أبريل الماضي، بناء على أسباب خاصة حسبما أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وعلم مصراوي من مصادر، أن اللواء ناصر رضا مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية يقوم بتسيير أعمال الوزارة حاليا وفقا لاختصاصاته المحددة سلفا، ويقوم بالتوقيع على جميع المخاطبات داخل الوزارة، ولكن دون إمكانية التوقيع على أي قرارات إدارية جديدة.
وأضافت المصادر، أن موظفي الوزارة يمارسون عملهم بشكل معتاد في ديوان الوزارة أو المقر الآخر للوزارة.
وأشارت المصادر إلى أنه فيما يخص مهام الوزارة حاليا، فإنها تستكمل التكليفات المحددة لها سلفا والمطلوبة منها مثل الحملات الإعلانية للوزارات الأخرى، أو المشاركة في مبادرات مع وزارات أخرى مثل العدل والصحة وكذلك باقي الوزارات، كما تشارك في اجتماعات مشتركة مع مختلف الوزارات.
وأوضحت المصادر أن الصفحة الرسمية للوزارة معطلة حاليا لأن ما ينشر عليها يحتاج لقرار من مسؤول تنفيذي وهو الوزير الذي أصبح منصبه شاغرا في الوقت الحالي.
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