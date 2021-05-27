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رئيس "المقاولون العرب" يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث العاصمة الإدارية

04:10 م الخميس 27 مايو 2021
رئيس "المقاولون العرب" يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث العاصمة الإدارية

المهندس سيد فاروق

كتب-محمد عبدالناصر:

زار المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، صباح اليوم الخميس، المركز الطبي للمقاولون العرب للاطمئنان على الزملاء من العاملين الذين أصيبوا جراء الحادث الناتج عن اصطدام سيارة نقل بأتوبيس العاملين المتوجهين إلى مقر عملهم أمس بالعاصمة الإدارية.

وتابع رئيس الشركة خلال الزيارة حالة العاملين والرعاية التي تقدم لهم بالمركز الطبي، فيما وجه فاروق خالص العزاء لأسر العاملين الذين راحوا ضحية الحادث الأليم واحتسبهم شهداء عند الله داعيا الله أن يغفر لهم ويسكنهم الفردوس الأعلى.

على جانب آخر قام حسام الدين إمام نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندسة إيمان سليمان عضو مجلس الإدارة يرافقهم موسى على مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والدكتور محمد سمير رئيس القطاع الطبي بالشركة، أمس وعقب الحادث، بزيارة مصابي الحادث والذين تم نقلهم إلى المركز الطبي للاطمئنان على جميع المصابين.

سيد فاروق حادث العاصمة الإدارية مصابي حادث العاصمة الإدارية شركة المقاولون العرب

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