وزيرة الثقافة تشهد أمسية "إلا فلسطين" بالأوبرا

كتب- مصراوي:

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أمسية "إلا فلسطين" التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على المسرح الصغير ضمن فعاليات صالون مصر المبدعة وقدمها الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز والشاعر محمد بهجت وجاءت تجسيدا للدور التنويري لوزارة الثقافة وتفاعلها مع الأحداث الجارية وحضرها الفنان الكبير رشوان توفيق، وسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكدت عبدالدايم، على ضرورة استثمار القوى الناعمة بكافة صورها كأحد الأساليب الفاعلة لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الثقافة والفنون من أهم الأدوات الفاعلة والمؤثرة في وصول رسالة الشعب الفلسطيني للعالم باعتبارهما من الأساليب والوسائل التعبيرية المهمة.

كانت الأمسية قد تضمنت العديد من الفقرات الفنية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتي عبرت عن مشاعر التكاتف معها وبدأت بالسلام الوطني تلاه كلمات لرثاء الفنان الكبير سمير غانم ثم ألقى الشاعر محمد بهجت بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز عدداً من الأبيات الشعرية لمبدعين من كافة أرجاء الوطن العربي صورت القضية الفلسطينية في الوجدان الجمعي العربي.



ورسمت مشاهد من بسالة وتضحيات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية دفاعا عنها إلى جانب مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية أداها كل من عازف القانون عماد لطفي بمصاحبة الموسيقار محمد فوزي والمطرب: آلاء الشربيني، مايا ناصف، علاء رضا، سلمى هشام، ماهر محمود، وفي الختام شاركت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز المجموعة في أداء أنشودة إلا فلسطين وتفاعل معها الجمهور.