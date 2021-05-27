محافظة القاهرة تبحث إقامة معرض لعرض منتجات قرية الفواخير وتسويقها



كتب- محمد نصار:

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنها تولي كل الاهتمام بمشروع تطوير وتقنين قرية الفواخير بحى مصر القديمة وتسعى جاهدة لتنفيذ المقترح الخاص بإقامة معرض لعرض منتجات القرية وتسويقها داخليا وخارجيا وجعلها مزار سياحى ..مشيرة الى أنه سيتم التواصل مع أصحاب الورش ومعرفة أفكارهم وأهدافهم إلى جانب دعمهم بتدريبات إدارية وفنية لهم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر المنطقة لدراسة ومناقشة سبل وآليات تنفيذ خطة تسويق منتجات قرية الفواخير وتقديم كل سبل الدعم إلى جانب التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لعرض ودراسة المقترحات التي تساعد في استكمال التطوير والتسويق حيث تم التأكيد على أنه من المحاور الهامة والرئيسية هو تقييم الورش والمنتجات الخاصة بالقرية لجعلها منظومة متكاملة مرتبطة في المقام الأول بالمنتجات والأعمال المتعلقة بالخزف والفخار.

وأشارت عبدالمنعم إلى أنه من عوامل نجاح المعرض أن يكون معرضا متكاملا ويجب توفير مناخ يتيح للزائر قضاء أكبر وقت ممكن دون عناء وأن تتوافر به كل سبل الراحة والترفيه وتوفير بعض المواد الغذائية لجعله ما يشبه متنزه أو متنفس بجانب كونه معرض للفخار والخزف، لافتة إلى أنه تم عرض مقترح بتوجيه طلبة الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية للمشاركة بالمعرض ودمج الفنون وإقامة معرض كبير مشترك.

وأوضحت نائب المحافظ، أنه تزامنا مع الخطة التسويقية للقرية سيتم القيام ببعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المباني داخلها وأعمال التشجير والنظافة والإنارة وعمل لايت سيستم ليعطي مظهرا جماليا في كل التوقيتات وإضافة بعض اللمسات الجمالية للقرية.

ولفتت عبدالمنعم إلى أن قرية الفواخير بجانب تقديمها هذا النوع من الفن الراقي فأنه يميزها أيضا موقعها الاستراتيجي ووجودها وسط العاصمة داخل منطقة القاهرة التاريخية بجوار أماكن أثرية مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة التي تم تطويرها مؤخرا.