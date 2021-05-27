"سيؤدي لاستقالتهم".. نقيب الأطباء يحذر الصحة من استمرار أزمة التكليف

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن وزارة الصحة أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، ولكن للأسف جاءت الأعداد المطلوبة في 3 تخصصات فقط تمثل حوالي 50% من كامل الأعداد المطلوبة، مما يعني أن نصف عدد الخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج.

وأضاف خيري، في مؤتمر صحفي عقدته النقابة، اليوم الخميس: "نعلم بالطبع وجود عجز ببعض التخصصات، ولكن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب النقابة بضرورة وضع محفزات مالية وإدارية حقيقية تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث في دول العالم الأخرى".

وأشار إلى أن السعي لحل المشكلة على حساب دفعة أو اثنتين ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، قد تؤدي لاستقالة أعداد كبيرة منهم أو هجرتهم، ما يعني أننا سنفقدهم نهائيا، وبالتالي لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدي ذلك لتحسين صحة المواطن المصري.

وقال إنه تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب والعديد من النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة، واجتمعت اللجنة، أمس، بحضور ممثلي الوزارة والنقابة وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الاحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة (التخدير، طب الأسرة، الطوارئ) عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها. وتابع: "في انتظار استجابة وزارة الصحة بتنفيذ توصيات البرلمان".