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وزير الإسكان يستعرض سبل إعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة

01:52 م الخميس 27 مايو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، الخميس، مع قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لاستعراض موقف محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الدولة، وسبل إعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة طبقاً لأعلى المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، في الأغراض المُخصصة لذلك، بهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل.

وأكد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، على أن توجه الدولة حاليا، هو إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المُعالجة، بالإضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

ووجه الوزير، بحصر محطات معالجة الصرف الصحي التي تحتاج إلى توسعة طاقاتها، أو تحتاج إلى رفع كفاءة، ووضع مواقع المحطات على نظام معلومات جغرافي، مع بيانات كل محطة، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة لكل محطة، سواءً المعالجة الثنائية أو الثلاثية، بما يتناسب مع متطلبات إعادة استخدام المياه المُعالجة.​

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محطات معالجة الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي

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