تطورات الحالة الصحية لأول مصابة بالفطر الأسود في مصر

كتب- محمد نصار:

كشفت أميرة منير، ابنة أول مصابة بمرض الفطر الأسود في مصر، تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها وكيف أصيبت بالمرض.

وقالت أميرة، لمصراوي، الخميس، إن والدتها أصيبت بفيروس كورونا المستجد في بداية الأمر، وتم إعطائها دواء الكورتيزون لمساعدتها على مواجهة كورونا، والذي أدى إلى تثبيط جهاز المناعة لديها بصورة واضحة.

وأضافت نجلة المصابة: "بعد أن تعافت من فيروس كورونا المستجد، بدأت في الشكوى من وجود ألم في الجزء الأيسر من وجهها بالكامل".

وتابعت أميرة: "بعدها اشتكت من وجع في نص وشها الشمال وصداع مستمر، وبدأت تقول فيه حاجة في بوقي والصداع مستمر دون توقف".

وواصلت: "الدكتور طلب إشاعة وكان فيه شك في إصابتها بجلطة، ولكن الإشاعة أظهرت عدم وجود جلطة، واستمر التعب رحان للدكتور تاني قال ممكن يكون بسبب نفسي، ولكن الموضوع مطلعش نفسي، بعدها طلب مننا الدكتور نروح لدكاترة عيون وأنف وأذن وأسنان، طلع مفيش حاجة".

واستطردت: "دكتور العيون قال في مشكلة.. عينها اتقفلت بالكامل والرؤية اتمنعت، وذهبنا لدكتور مخ وأعصاب قالنا المشكلة مش عندي.. بس قال ده (فطر أسود)، وطلب الذهاب لدكتور أنف وأذن بسرعة قبل انتشاره في الجزء اليمين من وشها، والدكتور طلب عملية تنظيف للفطر بشكل عاجل".

وأضافت أميرة منير: "الدكتور أعطاها حقنة عملت حساسية، وتم حجزها أسبوع في مستشفى بالقاهرة وعملت عملية ثانية وبتاخد 5 حقن يوميًا الواحدة من 1900 لـ 2000 جنيه، رحنا لدكتور في الفيوم وماشيين على الحقن حاليًا، ونص وشها الشمال بردوا مش حاسة بيه خالص، من آثار الفطر الأسود".

وقالت: "حاليا بنعمل تنظيف يوم ويوم بالمنظار"، وعن المدة التي ستستمر فيها والدتها على هذا العلاج، أضافت: "كل مريض حسب حالته ممكن شهر أو شهرين أو أكتر".

واختتمت: "عينها صعب ترجع تاني بس عندنا أمل في ربنا"، موجهة الشكر لوزارة الصحة بعد الاستجابة السريعة لتوفير العلاج لوالدتها.​