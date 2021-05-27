انطلاق النسخة الرابعة لمعرض "نكست موف" العقاري 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت اليوم الخميس فعاليات معرض نكست موف العقاري 2021، والذي يكشف عن باقة جديدة من أحدث المشروعات العقارية التي يقدمها مجموعة من المطورين العقاريين في مصر، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، حيث يقدم أحدث المشروعات العقارية المرتقبة التي تلبي متطلبات العملاء والمستثمرين بالسوق العقاري المصري.

وتضم قائمة الشركات العقارية المشاركة في المعرض هذا العام عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى، والتي ستعلن عن العديد من المشروعات خلال المعرض العقاري.

وقال فارس خليل مدير المعرض، إن النسخة الرابعة من المعرض تنطلق اليوم من خلال الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وسط مشاركة ضخمة من أفضل المطورين في مصر لتقديم أحدث المشروعات العقارية المتنوعة التي تلبي مختلف متطلبات المستهلكين وتناسب احتياجاتهم، لافتًا إلى أن منصة المعرض تقدم هذا العام عروضاً حصرية وفريدة وخطط مرنة للدفع لجميع زوار المعرض.

وأضاف خليل، أن المعرض يأتي وسط انتعاشة قوية يشهدها السوق العقاري المصري نظراً لحزمة المبادرات الرئاسية، والقوانين والتسهيلات التي قدمتها الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تساهم بقوة في تعزيز هذا القطاع، وسط تحديات جمة تشهدها مختلف القطاعات في العالم بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.