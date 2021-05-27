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السيسي يؤكد لنظيره الجيبوتي مسئولية مصر التاريخية تجاه قضية فلسطين

01:15 م الخميس 27 مايو 2021
السيسي يؤكد لنظيره الجيبوتي مسئولية مصر التاريخية تجاه قضية فلسطين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وشهدت المباحثات، تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن رئيس جيبوتي الجهود المصرية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما أكد الرئيس السيسى أن انخراط مصر في تلك الجهود ينبع من مسئولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية، وفقاً للمرجعيات الدولية.​

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي فلسطين الرئيس السيسي إسماعيل عمر جيلة

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