أكثر شراسة من الأسود.. برلمانية توجه 5 أسئلة للحكومة بشأن "الفطر الأصفر"

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة بشأن الإجراءات التي تنوي الدولة اتباعها في سبيل مجابهة وصول وانتشار مرض "الفطر الأصفر" داخل الإقليم المصري.

وقالت عبدالحليم، إنه لا يخفى على علم أحد أن هناك حالة من عدم الاستقرار الشديد التي تعصف بالساحة الصحية والوقائية على مستوى العالم مؤخرًا، كانت بدايتها منذ ما يقرب من عام ونصف عندما بدأت جائحة وباء فيروس كورونا المستجد وحتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن هذه الجائحة خلفت ملايين الإصابات والوفيات بكافة أنحاء الأرض.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه ظهر خلال الأسابيع القليلة الماضية ما يسمى بمرض الفطر الأسود أو "العفن الأسود"، ذلك المرض الذي كانت بؤرة انتشاره الرئيسية في دولة الهند، وذلك نظراً لاتصال انتشاره بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، باعتبار أن دولة الهند هي أكثر الدول على مستوى العالم من حيث معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كوفيد - ١٩.

وأضافت النائبة: ليست هذه هي الكارثة الحقيقية فحسب، بل انتشر أيضا مرض "الفطر الأصفر"، ويعتبر الفطر الأصفر أكثر شراسة من نظيره الأسود، حيث أن ذلك المرض يهاجم مباشرة الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان، إلى جانب تشوه الوجه بشكل شبه تام.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن زيادة معدلات انتشار الفطر الأصفر تكون من خلال البيئة الملوثة والاستخدام العشوائي لأدوية الكورتيزون التي تعتبر هي سبب الإصابة الرئيسي بهذا المرض وتنشيطه.

وطالبت النائبة إيناس عبدالحليم، الحكومة بتوضيح ما يلي:-

- هل تم رصد أي حالة تحمل مرض الفطر الأصفر داخل الإقليم المصري مؤخراً؟.

- ما هي استراتيجية الحكومة في مجابهة ذلك المرض حال انتشاره بالداخل المصري؟.

- هل يوجد علاج أو لقاح لعلاج هذا المرض نظراً لأنه مرض ليس بالجديد؟.

- ما هي استعدادات وزارة الصحة والسكان للتعامل مع هذا المرض في حال دخوله لمصر؟.

- هل يتم عمل فحوصات أو تحاليل فورية للقادمين من الخارج للكشف عن إصابتهم بهذا المرض من عدمه؟.