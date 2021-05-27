مساء الجمعة.. قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لمدة 12 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن أحياء: (جنوب الجيزة - العمرانية - الهرم - الطالبية - بولاق الدكرور)، لمدة 12 ساعة.

وبحسب بيان المحافظة، يكون ذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت.

ويأتي ذلك نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1400 مم الخارج من محطة مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم ما أدى إلى حدوث حفرة بالطريق قطر 1.5 متر الأمر الذي يتطلب سرعة الإصلاح حتى لا يؤدي لهبوط أرضي بالطريق مما يستوجب إيقاف محطة مياه جزيرة الدهب بالكامل وقطع المياه عن المناطق المذكورة.

وتدبر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة ولطلب السيارات يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​