وزير التموين يفتتح أول مركز نموذجي لتقديم كافة خدمات التموين ببورسعيد



القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المركز النموذجي لتقديم كافة خدمات وزارة التموين بمنطقة حي المناخ بمحافظة بورسعيد تصل تكلفته إلى نحو 3.5 مليون جنيه مشيرا إلى أن المركز المقام على مساحة 325 مترا مربعا، ويضم 13 شباكا تقدم كافة خدمات السجل التجاري من استخراج وقيد ومراجعة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أول مركز نموذجي لتقديم كافة خدمات وزارة التموين بمنطقة حي المناخ بمحافظة بورسعيد بتكلفة تصل إلى نحو 3.5 مليون جنيه.

وأوضح المصيلحي، أن المركز يقدم خدمة استقبال ملفات العلامات التجارية والتي يتم استكمال باقي إجراءاتها في الإدارة المركزية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدمغة والموازين وحماية المستهلك والبطاقة الذكية والتي تضم عمليات (بدل التالف والفاقد - خصم وإضافة الأفراد - استخراج بطاقة الفصل الاجتماعي "طلاق أو زواج" واستخراج بطاقة تموينية لأول مرة)، بالإضافة إلى نقل بطاقة من محافظة إلى أخرى أو إلغاء البطاقة في حالة رغبة المواطن.

وأضاف أن المركز يضم صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلي بالإضافة إلى تركيب أجهزة كمبيوتر، وسيحصل المواطن على الخدمة خلال مدة لا تزيد عن 15 دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في تلك المركز وذلك في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتقديم خدمات للمواطنين بسهولة ويسر.