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هل الفطر الأسود مرتبط بسلالة كورونا الهندية فقط؟ أستاذ فيروسات يجيب

11:15 ص الخميس 27 مايو 2021
هل الفطر الأسود مرتبط بسلالة كورونا الهندية فقط؟ أستاذ فيروسات يجيب

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إن مرض الفطر الأسود ليس عرضا أو نوعا أو طفرة من طفرات فيروس كورونا.

وأضاف فايد، لمصراوي، أن الفطر الأسود هو مرض مصاحب لمرضى كورونا أو المعافين من فيروس كورونا المستجد.

وتابع أستاذ الفيروسات: ده مرض بييجي لبعض حالات الكورونا المصابة أو التي تعافت نتيجة استخدامها للأدوية المثبطة للمناعة، وتواجدهم على جهاز التنفس الصناعي لوقت طويل جدا وارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأكد الدكتور فايد عطية: الفطر الأسود مرتبط بالكورونا عموما أو التعافي من كورونا، وليس مرتبط بالسلالة الهندية فقط.

سلالة كورونا الهندية الفطر الأسود فيروس كورونا فايد عطية

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