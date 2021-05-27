زاهي حواس: بدء مشروع الحفائر بموقع رمسيس الثالث بالسعودية نوفمبر القادم

كتب- يوسف عفيفي:

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، إنه بحث مع الدكتور جاسر الحربش رئيس هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة السعودية آليات البدء في مشروع الحفائر الخاص بموقع رمسيس الثالث بالسعودية، وذلك في نوفمبر القادم.

وأشار حواس، في بيان أصدره اليوم، إلى أن الأبحاث أكدت أن الملك رمسيس الثالث قد أرسل بعثات لجلب النحاس من بلد مجاور، ودون ذلك على بردية من ذلك العهد، وأن هذا البلد المجاور هو السعودية.

وأوضح أنه بعد الكشف عن الطريق التجاري سيظهر الكثير من المعلومات عن استعماله خلال عصور تاريخية تسبق الدول الحديثة، لافتا إلى أن هناك الكثير من المناطق الأخرى على الطريق التجاري، الذي كان يربط بين البلدين، ستتم فيه حفائر للكشف عن أدلة جديدة لملوك مصريين أرسلوا البعثات إلى السعودية منذ أكثر من 3 آلاف عام تقريباً، ومن المعروف أن هناك آثارا عُثر عليها بالسعودية جاءت من مصر وهي عبارة عن مجموعة مهمة من الجعارين.

وأكد حواس، على أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات أخرى كثيرة تخص الحفاظ على التراث بالمملكة العربية السعودية وعقد سلسلة من الأفلام الوثائقية عن آثار السعودية.