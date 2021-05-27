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قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية

10:43 ص الخميس 27 مايو 2021
قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١ بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ٢٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، والموقعة في القاهرة بتاريخي ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ و١٦ ديسمبر ٢٠٢٠.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

عبدالفتاح السيسي منحة إسبانية الحكومية المصرية السيسي الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

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