قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١ بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ٢٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، والموقعة في القاهرة بتاريخي ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ و١٦ ديسمبر ٢٠٢٠.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.