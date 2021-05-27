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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق شراكة لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

10:10 ص الخميس 27 مايو 2021
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق شراكة لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري المدارس الحكومية السيسي مشروع التعاون الفني اللغة الفرنسية تدريس اللغة الفرنسية

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