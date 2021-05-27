Masrawy logo white

بسام راضي: الرئيس السيسي يتوجه إلى جيبوتي في زيارة تاريخية

07:32 ص الخميس 27 مايو 2021
بسام راضي: الرئيس السيسي يتوجه إلى جيبوتي في زيارة تاريخية

الرئيس عبدالفتاح السيسي


يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة التاريخية للرئيس إلى جيبوتي، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.
كما أنه من المقرر أن تشهد القمة "المصرية - الجيبوتية" التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بسام راضى السيسى جمهورية زيارة تاريخية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

257275

إجمالي الإصابات

14850

إجمالي الوفيات

188567

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بسام راضي: الرئيس السيسي يتوجه إلى جيبوتي في زيارة تاريخية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا